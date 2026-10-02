Новый способ копить на квартиру появится в России в 2027 году Жилищный вклад с повышенной ставкой станет доступен россиянам в 2027 году

Москва2 окт Вести.Жители России получат новый действенный способ накопления средств на собственное жилье — он начнет работать в 2027 году. Об этом информирует KP.RU со ссылкой на "Основные направления развития финансового рынка России на 2027 - 2029 годы", которые Центробанк обнародовал в сентябре.

Имеется в виду жилищный вклад, процентные ставки по которому будут выше обычных. Оформить его разрешат на период не меньше трех лет, при этом вносить деньги можно в любой момент. Гарантией обеспечена сумма в пределах 10 млн рублей, а использовать накопленное позволят только на приобретение либо строительство жилья.

Договор можно расторгнуть досрочно без потери процентов, но не ранее чем через полтора года после его заключения. Также средства со всеми накопленными процентами можно будет получить, если вкладчик расторгает договор досрочно, но не ранее чем через год с даты его заключения, и направляет накопленные средства на улучшение жилищных условий, а также если банк отказывается выдать кредит по договору по истечении срока накопления говорится в документе

Ранее сообщалось, что быстрее всего накопить на квартиру получится жителям Ненецкого автономного округа. На весь процесс у них уйдет чуть больше трех лет. Жилье в новостройках там стоит около 6,7 миллиона рублей. При этом средняя зарплата одна из самых высоких — 178 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Камчатский край, на третьем — Мурманская область. Там на накопления уйдет 4 года и 4,5 лет соответственно