Россиянам с 1 января станет доступен жилищный вклад Финансист Астафьев: с 1 января в России станет доступен жилищный вклад

Москва2 сен Вести.С 1 января 2027 года в России появится специальный вклад для накопления на жилье. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его информации, средства на жилищном вкладе будут застрахованы на сумму до 10 миллионов рублей вместо стандартного лимита в 1,4 миллиона рублей.

Использовать накопления разрешат исключительно для приобретения или строительства недвижимости. Банк сможет рассмотреть заявку клиента на льготных условиях после накопления минимального первоначального взноса. Таким образом, инструмент объединит накопительный механизм с последующим оформлением ипотеки, передает агентство "Прайм".

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый вид банковских вкладов – на основании договоров жилищных сбережений.