Маркетолог Межевикин: рыночная ипотека в ближайший год доступна не будет

Стало известно, когда россиянам станет доступна рыночная ипотека Маркетолог Межевикин: рыночная ипотека в ближайший год доступна не будет

Москва14 сен Вести.Рыночная ипотека станет доступна не раньше 2027–2028 годов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор по маркетингу OCTOBER GROUP Евгений Межевикин.

По его словам, значимый сдвиг на рынке недвижимости возможен только при ключевой ставке около 10%.

Инфляционные риски за последние месяцы только усилились. До конца года можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки, но не ниже 13,5%. Снижение ставок по рыночной ипотеке до уровня 14–15% возможно при ключевой ставке Банка России около 10% пояснил Межевикин

По оценке эксперта, средние ставки по рыночным кредитам на жилье будут снижаться постепенно, но останутся высокими в ближайшее время.

Аналитик рынка недвижимости заявил, что девелоперам придется мириться с высокой стоимостью проектного финансирования как минимум до конца года. Он полагает, что банки не станут спешить с уменьшением ставок по кредитам, и этот сценарий уже заложен в финансовые модели застройщиков.

Ранее основатель ГК "ПАРИТЕТ" Павел Галкин рассказал, что решение сохранить ключевую ставку не приведет к застою в жилищном секторе.