Россиянам рассказали, как накопить деньги на покупку дачи Россиянам рассказали, как с помощью ПДС накопить деньги на покупку дачи

Москва31 авг Вести.Россияне могут накопить деньги на покупку дачи с помощью разных инструментов, в числе которых и программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом рассказали в Негосударственном пенсионном фонде "Будущее".

В комментарии РИА Новости специалисты фонда уточнили, что забрать сбережения без потерь и на любые цели можно будет через 15 лет после заключения договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Так, по словам представителей фонда, если начать копить в 20 лет и вносить ежемесячно по три тысячи рублей, то за 15 лет можно накопить около 2,4 млн рублей благодаря государственному софинансированию взносов, ежегодному налоговому вычету, который можно реинвестировать в программу, а также инвестиционному доходу.

Если сформированного капитала будет недостаточно, чтобы превратить его сразу в просторный загородный дом, то как минимум можно будет использовать средства для покупки земли, уютной дачи или в качестве первоначального взноса отметили в фонде

Увеличить итоговую сумму накоплений можно более высокими ежемесячными взносами. К примеру, если вносить по пять тысяч рублей в месяц, то за 15 лет можно накопить около 3,4 миллиона рублей.

Россияне могут оформить регистрацию по месту жительства на даче, если речь идет о доме, который имеет статус жилого. Об этом сообщается в Telegram-канале Миграционной службы Министерства внутренних дел России.

В Миграционной службы Министерства внутренних дел России ранее указали, что россияне могут оформить регистрацию по месту жительства на даче, если речь идет о доме, который имеет статус жилого. Так, для получения такой прописки необходимо предоставить заявление о регистрации, удостоверяющий личность документ, а также документы, которые являются основанием для вселения в жилое помещение для временного или постоянного проживания.