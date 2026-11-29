Москва29 ноя Вести.По оценкам россиян, к выходу на пенсию реально накопить в среднем 4,45 миллиона рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.

Средняя сумма, которую россияне считают реальным накопить к выходу на пенсию, составила 4,45 млн руб. Это следует из результатов опроса SuperJob, поступивших в РБК говорится в публикации

Исследование проходило 16-19 ноября. В нем участвовали 1,6 тысячи экономически активных совершеннолетних россиян из 387 населенных пунктов всех федеральных округов. Участникам задавали вопрос: "Какую минимальную сумму (в рублях) вы считаете реальным накопить к моменту вашего выхода на пенсию?"

Около четверти респондентов (27 процентов) сомневаются, что смогут собрать "финансовую подушку" к старости, а 30 процентов не определились с ответом.

Оптимистичнее всех оказалась молодежь до 35 лет: об отсутствии накоплений беспокоятся только 18 процентов из них, а в среднем они надеются отложить 6,65 миллиона рублей. Среди россиян 35-45 лет каждый третий уверен, что накопить не удастся. Среди тех, чей доход ниже 100 тысяч рублей, скептиков 37 процентов.

Накопить до 500 тысяч рублей реальным считают 7 процентов опрошенных, от 500 тысяч до 1 миллиона – 6 процентов. По 5 процентов респондентов рассчитывают собрать от 1 до 2 миллионов или от 3 до 5 миллионов рублей, еще 4 процента - от 2 до 3 миллионов. О суммах в 5-7 миллионов говорят 2 процента опрошенных, в 7-10 миллионов – 3 процентов. Более 10 миллионов рублей достижимыми назвали 9 процентов участников исследования.

Пенсионная реформа в России проходит с 2019 по 2028 год. Возраст выхода на пенсию постепенно повышается – у женщин с 55 до 60 лет, у мужчин – с 60 до 65. К 2028 году он составит 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

С начала 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6 процента. С 1 апреля базовый размер социальной пенсии достиг 9 424,12 рубля. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в этом году установлен на уровне 16 288 рублей.