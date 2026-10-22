Финаналитик Беляев дал советы 57% россиян, которые не копят на пенсию Соцопрос: 57% россиян не копят деньги до момента выхода на пенсию

Москва22 окт Вести.57% россиян не формируют финансовую подушку безопасности перед выходом на пенсию. Такие данные собраны в ходе соцопроса, проведенного одним из финансовых маркетплейсов. 45% из тех, кто не задумывается о старости, считают пенсию слишком отдаленным событием, а 30% предпочитают тратить деньги на текущие потребности, приводит данные опроса MK.ru.

Опасаются инфляции и не доверяют долгосрочным финансовым инструментам 13% россиян. На вопрос, почему граждане России не торопятся создавать финансовую страховку к пенсии, ответил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Здесь две основные причины. Кто-то полагает, что у него недостаточный доход для существенных накоплений к старости, поэтому все его средства уходят на текущие расходы… Второй момент – после 1991 года наши граждане до сих пор испытывают недоверие к финансовым институтам отмечает он

По мнению финаналитика, даже маленькие накопления за 40 лет трудового стажа превратятся в круглую сумму. Михаил Беляев призывает не держать их под подушкой, а вкладывать средства в доходные финансовые инструменты, которые созданы в России. Но о ценных бумагах эксперт предлагает сразу забыть. Операции с ними требуют отдельных знаний, к тому же не факт, что всегда удастся остаться в выигрыше. Но Беляев предлагает обратить внимание на банковские депозиты, несмотря на снижение процентных ставок, а также на программы долгосрочных сбережений, которые софинансируются государством.

По окончании программы, через 15 лет, она даст около миллиона рублей. Многие скептики говорят, что тот миллион будет не сопоставим с нынешним по своей покупательной способности. И что овчинка выделки якобы не стоит. Наверное, они в чем-то правы. Но лучше подойти к пенсии с таким миллионом, чем без него уверен Беляев

Беляев не рекомендует покупать токсичные валюты, так как они не дадут той же доходности, как, например, банковские депозиты.

Если есть свободные средства – раскладывайте их по разным корзинам, задействуйте дополнительные финансовые механизмы. Одно другому не мешает дает еще один совет эксперт

Те, кто копит на пенсию, откладывают порядка 5-10% от своего текущего дохода. 29% опрошенных хотели бы к выходу на заслуженный отдых накопить 10-20 миллионов рублей. Каждый пятый считает, что ему будет достаточно и менее 5 миллионов рублей к пенсии.

При этом экономисты отмечают, что при средней зарплате в РФ в 112,3 тысячи рублей после выплаты налога отложить на будущее более 10 тысяч рублей просто невозможно.