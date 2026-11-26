Опрос: почти 40% россиян в 2027 году планируют меньше тратить и больше копить

Россияне намерены экономить в 2027 году Опрос: почти 40% россиян в 2027 году планируют меньше тратить и больше копить

Москва26 ноя Вести.Почти 40% россиян планируют в 2027 году сократить расходы и увеличить объем накоплений, показал опрос банка ВТБ, результаты которого опубликовал РБК. О таких намерениях заявили 38% респондентов, еще 5% собираются тратить больше и сберегать меньше, более 40% менять привычки не намерены.

Каждый третий респондент намерен направлять в финансовую подушку 10-20% доходов, каждый четвертый — 5-9%. До трети поступлений планируют откладывать 15%, более трети — каждый десятый.

Наиболее перспективными инструментами сбережения названы накопительные счета (41%) и вклады (40%). Недвижимость предпочитают 24%, наличные — каждый пятый, золото в слитках, монетах и на обезличенных металлических счетах — 15%. Далее следуют ПДС/ИИС (программа долгосрочных сбережений и индивидуальный инвестиционный счет - прим. ред.) и акции российских компаний (по 11%), облигации (10%), валюта и страхование жизни (по 6%).

Начать инвестировать в 2027 году собирается четверть опрошенных. Сейчас на фондовом рынке инвестируют 41%, из них 20% сохранят объем вложений, 14% увеличат.

Россияне в 2027 году собираются тратить на образование — свое или детей (13%), покупку загородного участка или дачи (10%) и торжественные мероприятия, включая свадьбы и юбилеи говорится в исследовании

Среди крупных трат названы путешествия (40%), ремонт (38%), бытовая техника (33%), мебель и лечение (по 27%). Деньги на покупки 61% возьмут из накоплений, 52% — из зарплаты, остальные рассчитывают на рассрочку (20%), помощь родственников (17%) или кредит (16%).

Опрос проведен в ноябре 2026 года перед 17-м инвестиционным форумом ВТБ "Россия зовет!". В нем участвовали 1,5 тыс. жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет.