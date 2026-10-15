Исследование: россияне экономят на товарах для дома, одежде и развлечениях

Аналитики выяснили, на чем россияне больше всего экономят Исследование: россияне экономят на товарах для дома, одежде и развлечениях

Москва15 окт Вести.Жители России чаще всего экономят на товарах для дома, одежде и обуви, а также развлечениях и походах в кафе и рестораны. Об этом свидетельствуют результаты исследования МТС Ads, которые приводит ТАСС.

Чаще всего респонденты сокращают расходы на товары для дома, на них экономят 69%. На одежде и обуви и развлечениях стараются сократить расходы 66%, на ресторанах и кафе — 62% уточняется в публикации

Согласно выводам аналитиков, 40% респондентов сокращают количество покупок, 37% — стоимость приобретаемых товаров, 34% — расходы на бренды. На такси стали экономить 35% опрошенных, на кофе с собой — 32%, на косметические процедуры — 29%.

Всего в исследовании приняли участие 2,5 тыс. совершеннолетних россиян. Опрос был проведен в октябре текущего года.