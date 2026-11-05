Москва5 нояВести.Статистические данные за период с января по сентябрь 2026 года свидетельствуют о снижении трафика покупателей в супермаркетах и универсамах на 2–7% в годовом выражении. Об этом пишет MK.RU.
Также отмечается снижение объема покупок. За январь–октябрь 2026 года россияне потратили на продовольственные товары на 2% меньше средств, речь идет о миллионах несделанных покупок. Эту тенденцию объяснил независимый эксперт по товарам народного потребления Александр Анфиногенов.
Бюджет на продукты тот же, просто тратят его в разных местах. Цифры свидетельствуют не о том, что люди стали реже ходить в магазин, – они стали осознаннее выбирать покупки в том или ином канале продажпояснил Анфиногенов
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на закупке продуктов в преддверии новогодних праздников и повышении цен.