Россияне предпочитают покупать товары подешевле, но в больших объемах "Известия": россияне начали покупать больше дешевых товаров повседневного спроса

Москва26 окт Вести.Россияне все чаще покупают более дешевые товары повседневного спроса, при этом в больших объемах, чем раньше, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитическую компанию "Нильсен".

Так, продажи дешевых товаров увеличились в январе - августе 2026 года на 10,6%, при этом значительную долю прироста дало не повышение цен, а именно увеличение количества покупок.

Увеличение продаж подтверждает и представитель "Ленты". На увеличение выручки компании повлияли рост покупательского трафика и цен. В первом полугодии выручка сети выросла на 26,2% в годовом выражении до 648,5 млрд руб.

Выручка компании X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") выросла в III квартале на 13% до 1,31 трлн руб.

Выручка "Магнита" увеличилась в первом полугодии на 12,8% до 1,89 трлн руб.

Поддержать спрос на продукты помогло замедление продовольственной инфляции, заявил начальник отдела публичного анализа акций "Совкомбанка" Вячеслав Бердников. Дополнительным фактором также могло стать снижение привлекательности сбережений на фоне изменения ставок по вкладам.

По мнению главы Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, увеличению натуральных продаж могут способствовать и изменения в покупательском поведении.

В частности, россияне все реже делают запасы и предпочитают приобретать продукты, исходя из текущих потребностей. Поэтому популярностью пользуются порционные упаковки, рассчитанные на один прием пищи, уточнил Богданов.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников объяснил, как выбирать полезные продукты. Человек должен понимать, из чего состоит продукт, когда смотрит на этот продукт, отметил Мясников.