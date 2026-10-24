Москва24 окт Вести.Человек должен понимать из чего состоит продукт, когда он смотрит на этот продукт. Таким советом с ИС "Вести" поделился врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он привел в пример колбасу, состав которой определить на взгляд невозможно, и призвал употреблять мясо.

Когда вы что-то берете, подумайте, что это, самое главное. Вот что это? Вы купили кусок колбасы? Один раз съели - ничего страшного. А два - уже плохо. Поэтому возьмите мясо, запеките, отварите, нарезайте. Вы должны видеть, что вы едите. В колбасе вы не видите. В мясе видите. Я уже не буду говорить про какую-то пресловутую там куриную грудку … . Давайте питаться правильно заявил Мясников

Ранее Мясников заявил, что методы правильного питания были описаны еще в Библии. По его словам, в случае, если человек хочет выглядеть хорошо, можно обратиться к опыту предков.