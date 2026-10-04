Доктор Мясников раскрыл свое отношение к возрасту Доктор Мясников объяснил, почему о возрасте не стоит думать со страхом

Москва4 окт Вести.Человеку не стоит думать со страхом о возрасте, таким образом он начинает программировать себя. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По его словам, его 73-летний возраст – это лишь середина жизненного пути. Он рассчитывает прожить до 150 лет.

Почему каждый должен думать, что будет жить до 120 или 150 лет? Неважно, сколько ты реально проживешь. Когда ты говоришь, что в 70 лет будешь на пенсии, в 80 будешь болеть и в 85 лет умрешь, то ты себя программируешь на пенсию, на немощь, на смерть. Если бы я сейчас думал: "ой, мне же 70 лет!", я, наверное, от одного ужаса сразу умер. А так я знаю, что только половина срока, и у меня еще жизнь впереди сказал он

По мнению Александра Мясникова, здоровый образ жизни не всегда является показателем долгожительства. Большую роль в продолжительности жизни играет генетика.