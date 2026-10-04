Доктор Мясников рассказал о своих экстремальных увлечениях Доктор Мясников об увлечении экстремальным спортом: без риска жить нельзя

Москва4 окт Вести.Экстремальные увлечения дают ощущение жизни, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

А без риска жить нельзя. Почему я летаю на вертолете? Почему я занимаюсь всякими экстремальными спортом – фридайвингом, без акваланга ныряю? Почему я хожу в горы? Почему мы ходим по тайге? Потому что это и есть жизнь. А что иначе – сидеть? заметил он

Мясников подчеркнул, что для него 73 года не являются определяющим показателем для жизни.

Для меня возраст — это процент прожитой жизни. А поскольку я считаю, что жить мне еще до 150, то я еще 50 процентов прожил, и еще побегаем. Но я тем не менее понимаю, что каждый день может быть последним. И если я его пропущу, буду сидеть, то я себе на том свете никогда не прощу. Мне уже сидеть нельзя. Мне надо двигаться, подтягиваться подчеркнул он

Ранее Мясников заявил, что физические нагрузки находятся в топе способов продлить жизнь человеку.