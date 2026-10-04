Доктор Мясников: меня пугают мысли о собственной немощи Доктор Мясников признался, что его пугают мысли о немощи

Москва4 окт Вести.Мысли о немощи, собственной недееспособности являются угнетающими, признался врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По его словам, активный образ жизни позволяет ему не стоять на месте.

Мне страшна немощность. Мне страшны мысли, что я буду недееспособен. А страх каких-то событий… Мне страшно, если я начну о них думать. Когда что-то происходит, я становлюсь как краб – не то, что нет паники, а ты как бы в вакууме, мир сжался. И сразу спокойно становится, ты уже ни о чем не думаешь и уже выползаешь. Выполз и думаешь: хорошо, пойдем дальше объяснил он

При этом от активной деятельности он получает удовольствие.

Наверное, существует какая-то зависимость или в моем возрасте это надо, чтобы чувствовать себя живым. Потому что рутина жизни все равно засасывает. Вот почему, наверное, я так интенсивно занимаюсь спортом – то штангой, то другими вещами сказал он

Кстати, по утрам он обязательно делает зарядку, а зимой любит нырять в прорубь.