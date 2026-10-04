Мясников о путешествиях с дочерью: я ни разу не видел ее ноющей, плачущей Мясников рассказал о совместных путешествиях с дочерью

Москва4 окт Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал о том, как проходят их совместные экстремальные путешествия.

Он поделился воспоминаниями о совместном зимнем путешествии с Полиной на Кольский полуостров, где они купались в Баренцевом море.

Я ни разу не видел ее хныкающей, ноющей, плачущей. Этот человек, вы не представляете, в Мурманске, на Кольском полуострове… зима, Баренцево море, зима. Она спокойно заходит в воду… Она даже глазом не моргнула, она зашла в ледяную воду. Я-то ладно. Я-то это делаю постоянно. А вот человек идет первый раз в жизни. Водичка, +2 … Но с тех пор она купается во всех наших путешествиях, во всех реках Байкал, горные реки. Я ее беру в тайгу. Она вот там она впервые села на квадроцикл, на снегоход и поехала рассказал доктор Мясников

Ранее Мясников поделился, что очень уважает дочь. По его словам, в мире очень много людей, которых он любит, но уважает всего нескольких. Полина входит в это число.