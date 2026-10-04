Доктор Мясников о своей дочери Полине: вот ее я уважаю Мясников рассказал о своих взаимоотношениях с дочерью

Москва4 окт Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" рассказал о том, как складываются его взаимоотношения с дочерью.

По словам Мясникова, именно Полина стала инициатором общения и произошло это когда она подросла.

На самом деле, вот так вот тесно общаться мы начали уже когда Полька подросла. Один раз Полька, может, не помнит, пришла ко мне на работу, зашла в кабинет и сказала: "Пап, ну смотри, тебе уже столько-то лет. А мы друг друга до конца не знаем. Давай будем теснее общаться". И вот тогда мы поехали в одно место, в другое… Я очень рад, что вот так все сложилось, потому что я очень многих людей люблю. Но я очень мало кого уважаю. Вот так, от души уважаю. Вот ее я уважаю. Не просто люблю, уважаю. То, что я про кого-то сказал, что я уважаю человека… Да таких всего, может быть, 3-4 на свете за всю мою жизнь было поделился Мясников

По словам его дочери Полины, на этот шаг повлияло ее желание сблизиться с отцом и узнать его лучше.