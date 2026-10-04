Москва4 окт Вести.Рождение детей является вкладом человека в будущее генофонда. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

По его словам, рассуждения в таких категориях отрезают всякие сомнения о рождении детей.

Надо думать о рождении детей, потому что мы сначала откладываем - не хотим, а потом не можем. А зачем мы живем, в чем смысл жизни? Если у моих детей не будет детей – все. Сотни поколений отрежутся, генофонд отрежется. Для меня восприятие жизни - только как посылка в будущее генофонда сказал Александр Мясников

По его словам, дети – это смысл жизни. И не для того, чтобы тебе чай подали, а для того, чтобы они пошли в будущее, "понесли тебя в будущее".

Дети — это твое бессмертие. И они не имеют права обрезать мое бессмертие заключил телеведущий

У Александра Мясникова есть сын Леонид и дочь Полина.