Дочь Мясникова об отце: он всегда бы для меня примером и остается Полина Мясникова: мне хочется быть похожей на своего отца

Москва4 окт Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников смог стать примером для своей дочери Полины. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Она отметила, что очень хочет сохранить любовь к жизни так, как это сделал ее отец.

Он всегда был для меня примером и остается. И поэтому мне очень хочется в какой-то мере, наверное, правда быть на него похожей и вот сохранить вот эту вот любовь к жизни. Не знаю, правда, как я буду говорить в 73 года, но посмотрим поделилась девушка

Также она добавила, что у нее нет секретов от отца.

И если бы была такая ситуация, что мне нужно это обсудить, наверное, он был бы первым человеком, куда бы я пошла. Когда мне нужно было определиться с тем, чем бы я хотела заниматься, и в целом всегда он может найти правильные слова и как-то успокоить, и поддержать рассказала Полина

Ранее Полина Мясникова поделилась, что Мясников привил ей любовь к чтению, хотя в детстве она вообще не любила читать. По ее словам, они много времени проводили вместе.