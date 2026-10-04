Москва4 октВести.Врач и телеведущий Александр Мясников смог стать примером для своей дочери Полины. Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Она отметила, что очень хочет сохранить любовь к жизни так, как это сделал ее отец.
Он всегда был для меня примером и остается. И поэтому мне очень хочется в какой-то мере, наверное, правда быть на него похожей и вот сохранить вот эту вот любовь к жизни. Не знаю, правда, как я буду говорить в 73 года, но посмотримподелилась девушка
Также она добавила, что у нее нет секретов от отца.
И если бы была такая ситуация, что мне нужно это обсудить, наверное, он был бы первым человеком, куда бы я пошла. Когда мне нужно было определиться с тем, чем бы я хотела заниматься, и в целом всегда он может найти правильные слова и как-то успокоить, и поддержатьрассказала Полина
Ранее Полина Мясникова поделилась, что Мясников привил ей любовь к чтению, хотя в детстве она вообще не любила читать. По ее словам, они много времени проводили вместе.