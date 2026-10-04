Москва4 окт Вести.Рецептом по-настоящему крепкого брака являются искренние отношения между супругами. Это такая связь, когда один ради другого готов пойти на жертву. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Если ради человека ты готов пожертвовать всем, включая жизнь, значит это правильная связь. Если не готов, тогда и не жди что-то в ответ. Вот для меня мера крепкого брака в том, как ты относишься к человеку. Ты сам себя спроси: если сейчас ее возьмут в плен, приставят пистолет к виску, ты попросишь взять самого себя взамен и отпустить ее? Или дашь отрубить себе руку за другого или не дашь? Все просто, жестко, но просто сказал он

Александр Мясников в браке со своей супругой Натальей более 40 лет. За это время, рассказал он, было разное. Сам телеведущий называет отношения с женой духовным родством.

С Наташей у нас даже не брак. Люди, когда столько лет вместе, это немножко другое, это не отношения мужа и жены совсем. Это духовное родство, оно другое. Это, на мой взгляд, нечто большее отметил он

Ранее Мясников рассказал, что жена смогла простить ему рождение дочери "на стороне".