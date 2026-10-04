Полина Мясникова рассказала о своих воспоминаниях о бабушке

Дочь Мясникова о бабушке: мне бы очень хотелось быть на нее похожей Полина Мясникова рассказала о своих воспоминаниях о бабушке

Москва4 окт Вести.Дочь врача и телеведущего Александра Мясникова, Полина в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести" поделилась своими воспоминаниями о бабушке – Ольге.

Она призналась, что ей очень сильно не хватает бабушки.

Я помню, что бабушка всегда, когда к ней приходишь, она всегда делала чебуреки, вот папины любимые. Рассказывала истории, и, конечно, ее сильно не хватает. И мне бы очень хотелось быть на нее похожей поделилась Полина Мясникова

Ранее Александр Мясников отметил схожесть дочери Полины с его матерью. По его словам, бабушка с внучкой очень похожи не только внешне, но и характером.