Москва4 октВести.У врача и телеведущего Александра Мясникова с его друзьями сформировалась собственная ОПГ (объединенная приятельская группировка).
Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
Он рассказал о ежегодной традиции праздновать его день рождения с друзьями.
На самом деле у меня традиция. Уже 20 лет дружу с ребятами-сибиряками. Все время езжу к ним. Часто, раз в два месяца мы ездим. И мы там на снегоходах, на конях, сплавляемся, на квадроциклах, просто через тайгу пешком. Ну и у нас уже сформировалась давно такая, как я говорю, ОПГ - объединенная приятельская группировка. И вот ребята ко мне приезжают каждый год на 15 сентября. 15 человек приезжают. Они иногда приезжают раньше, чем я могу приехать на дачу, они прямо из аэропорта. Я приезжаю, у меня решетка камина снята. Прямо в камине стоит казан с пловом… Вот кто-то баню топитподелился Мясников
По его словам, он счастлив, потому что они с друзьями уже более двух десятилетий идут рука об руку.