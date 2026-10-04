Москва4 окт Вести.У врача и телеведущего Александра Мясникова с его друзьями сформировалась собственная ОПГ (объединенная приятельская группировка).

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Он рассказал о ежегодной традиции праздновать его день рождения с друзьями.

На самом деле у меня традиция. Уже 20 лет дружу с ребятами-сибиряками. Все время езжу к ним. Часто, раз в два месяца мы ездим. И мы там на снегоходах, на конях, сплавляемся, на квадроциклах, просто через тайгу пешком. Ну и у нас уже сформировалась давно такая, как я говорю, ОПГ - объединенная приятельская группировка. И вот ребята ко мне приезжают каждый год на 15 сентября. 15 человек приезжают. Они иногда приезжают раньше, чем я могу приехать на дачу, они прямо из аэропорта. Я приезжаю, у меня решетка камина снята. Прямо в камине стоит казан с пловом… Вот кто-то баню топит