Дочь Мясникова об отце: именно он привил мне любовь к книгам Полина Мясникова: папа привил мне любовь к книгам, хотя я не любила читать

Москва4 окт Вести.Врач и телеведущий Александр Мясников смог привить своей дочерни любовь к чтению, однако в детстве не любила читать. Об этом рассказала его дочь Полина в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Она отметила, что доктор Мясников много проводил с ней времени вместе.

Папа достаточно часто все-таки приходил и навещал меня. Мы часто вместе проводили время, поэтому я не могу сказать, что я его не знала. Просто мне настолько хотелось с ним что-то обсуждать, говорить. Вот он привил мне любовь к книгам… В детстве я никогда не любила читать. И вот именно когда мы стали ближе с папой общаться, он привил мне эту любовь. Поэтому для меня это очень ценно. И мне, конечно, хотелось, чтобы этого в моей жизни было больше. И это очень важно, особенно для девочки, как мне кажется, общаться с папой поделилась Полина Мясникова

Ранее доктор Мясников рассказал о взаимоотношениях с Полиной. По его словам, инициатором их наиболее тесного общения была именно она.