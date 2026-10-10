Доктор Мясников признался, что боится операции по исправлению перегородки носа Мясников признался, что ему страшно идти на операцию по исправлению перегородки

Москва10 окт Вести.Врач-кардиолог Александр Мясников признался, ему страшно и больно думать об операции по исправлению носовой перегородки, однако он намерен собраться и решиться на этот шаг. О необходимости процедуры он рассказал в комментарии для ИС "Вести".

По словам врача, операция по исправлению перегородки носа необходима для решения проблем с давлением.

Я [таблетки от повышенного давления] теперь разбиваю. Теперь с утра пью одни таблетки, а другие – на ночь, потому что у меня давление повышается именно под утро почему-то. Утром просыпаюсь – 150 на 80. Вот что хочешь делай. Других учу, говорю, как делать, все получается. А с собой то так, то этак. Я знаю почему, мне надо оперировать перегородку. Я начинаю тяжело дышать под утро, и у меня поверхностный сон и вот эти утренние часы… А оперировать страшно, больно, противно. Надо собраться рассказал он

Ранее Мясников признался, что выпил пива после операции по замене хрусталика. Он пояснил, что ему запретили активную деятельность, чтение и многое другое в связи с проведенной медицинской процедурой.