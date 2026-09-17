Жена пациента рассказала о его операции на носу, которая привела к коме Жена пациента столичной клиники из новостей узнала, что муж в реанимации

Москва17 сен Вести.Пациент одной из частных клиник в Москве впал в кому во время операции по исправлению носовой перегородки. Подробности произошедшего рассказала ИС "Вести" супруга пострадавшего - Алиса Липницкая.

Ее 43-летнему мужу Александру проводили плановую операцию по исправлению носовой перегородки.

В тот день изначально я узнала, что он пошел на операцию. Она должна была быть в 11 утра, но последнее сообщение я получила в половине первого дня, и в шесть часов вечера я позвонила в больницу, и мне перезвонила менеджер. Я узнала, это было в шесть часов вечера, что операция еще длится. Мне это показалось странным, долгим, она сказала, что ее просто перенесли рассказала Липницкая

Женщине подтвердили, что муж придет в себя примерно к девяти часам вечера, рекомендовав звонить в это время.

Я ему писала, сообщения доставлялись, он просто их не читал. Потом телефон был выключен. Я звоню - он выключен. Я уже начала переживать - ну, думаю, может быть, спит еще. После чего я узнала из новостей, это было уже где-то 11 часов вечера, что Александр... госпитализирован. Я сразу позвонила в 112, и меня перенаправили в справочную. Я узнала, что он лежит в клинике имени Пирогова на Ленинском проспекте. Позвонила туда, там уже нельзя было дозвониться, мне пришлось ждать всю ночь, до восьми утра, чтобы туда попасть и найти его. Я туда попала, в восемь утра они меня пропустили, все мне объяснили. Состояние было тяжелое, прогнозов никаких не давали рассказала она

По словам Липницкой, в клинике ее супругу сказали, что желательно исправить перегородку носа.

В принципе, может быть, можно было и без этого обойтись, но он уже сходил, врач согласовал. Мы не медики, мы им доверяем. Все сделали, как сказали, все анализы сдавали. Дальше они уже должны сами принимать решение, к тому же перед операцией проводится полностью проверка, все анализы выдаются хирургу, он уже согласовывает. У него сахарный диабет второго типа, это считается как повышенный риск, насколько я знаю. Но врачи были в курсе сообщила она

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В воскресенье он пришел в сознание, пробудился, потихонечку начал приходить в себя, я с ним взаимодействую. Сейчас, понятное дело, сложный период, и потребуется реабилитация, но он человек очень сильный, активный и хочет уже встать и пойти… На данный момент он лежит, с ним проводятся все возможные медицинские манипуляции, которые трудно переносить, это все болезненно, это все сложно и трудозатратно для него. У него стоит катетер в горле, потому что он не может сейчас дышать через нос из-за операции. Этот катетер — это тоже болезненно, неприятно, от него тоже есть некоторые последствия, с которыми мы сейчас боремся рассказала Липницкая

По словам женщины, все подробности произошедшего с ее супругом в клинике, где ему проводили операцию, предстоит выяснять с помощью адвоката.

Я знаю, что он пришел в сознание там, и они заметили, что у него что-то с левой частью, и они его ввели обратно в наркоз, чтобы ИВЛ поставить. Вот это мне известно, опять же, из выписки, которую они передали скорой. А как там было дело, мы не знаем точно. У нас для этого есть адвокат, они будут выяснять, запрашивать все документы, уточнять эту информацию сообщила Липницкая

К инциденту в операционной могли привести сразу несколько возможных причин, рассказал ИС "Вести" руководитель уголовной практики Межрегиональной коллегии адвокатов Владимир Агапов.

В нашем случае здесь, наверное, будет комплекс возможных причин. У нашего доверителя было несколько заболеваний достаточно серьезных, которые он не скрывал, документы на которые имелись в клинике, и которые должны были быть учтены при применении анестезии. Кроме того, при изучении документов нами было установлено, что операция проходила около семи часов, хотя обычно такие операции проходят не более трех, максимум четырех часов рассказал адвокат

По его словам, в ближайшее время будут поданы заявления в Следственный комитет и столичный Департамент здравоохранения.

Помимо диабета, у нашего доверителя имеется серьезное гипертоническое заболевание, которое тоже, наверное, должно было быть учтено. С этими вопросами должны разбираться специалисты Росздравнадзора и судебно-медицинские эксперты. Нами подготовлено заявление о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того, мы подготовили и в ближайшее время подадим заявление в Департамент здравоохранения города Москвы о проведении проверки именно специалистами Росздравнадзора сообщил Агапов

Ранее врачи столичного Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского провели операцию по пересадке почки пациенту, которому она потребовалась после многолетнего употребления протеина.