Москва14 сенВести.В Москве мужчине провели операцию по пересадке почки после многолетнего употребления протеина. Об этом сообщается в Telegram-канале Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Пациент в течение нескольких лет ежедневно принимал белковые добавки и несколько раз в неделю интенсивно тренировался. В результате у него стало повышаться артериальное давление, появились головные боли и белок в моче.
Состояние быстро ухудшалось, мужчине потребовался гемодиализ, а затем и пересадка почки. Операция прошла успешно, сейчас пациент восстанавливаетсясообщили в институте
Через несколько месяцев мужчина сможет вернуться к тренировкам, но только при строгом соблюдении рекомендаций врача.