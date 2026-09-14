Москва14 сен Вести.В Москве мужчине провели операцию по пересадке почки после многолетнего употребления протеина. Об этом сообщается в Telegram-канале Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Пациент в течение нескольких лет ежедневно принимал белковые добавки и несколько раз в неделю интенсивно тренировался. В результате у него стало повышаться артериальное давление, появились головные боли и белок в моче.

Состояние быстро ухудшалось, мужчине потребовался гемодиализ, а затем и пересадка почки. Операция прошла успешно, сейчас пациент восстанавливается сообщили в институте

Через несколько месяцев мужчина сможет вернуться к тренировкам, но только при строгом соблюдении рекомендаций врача.