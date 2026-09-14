Главврач центра в Киргизии рассказал о первых результатах пересадки печени

Медики из Киргизии поделились первыми результатами пересадки печени Главврач центра в Киргизии рассказал о первых результатах пересадки печени

Москва14 сен Вести.Главный врач Национального центра хирургии при Министерстве здравоохранения Киргизии Таалай Акматов в интервью ИС "Вести" на полях Всероссийского съезда трансплантологов рассказал о результатах первых пересадок печени.

Врачи из Бишкека провели операции по пересадке печени при поддержке медиков из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова и лично главного внештатного трансплантолога Минздрава Сергея Готье. Первыми результатами коллеги из Киргизии поделились в Москве.

Весной этого года мы впервые в Кыргызстане на базе бюджетного учреждения провели первую трансплантацию печени и вот вторую, состояние пациентов удовлетворительное отметил Акматов

Всероссийский съезд трансплантологов стартовал в Научно-исследовательском центре имени Шумакова. Он посвящен знаменательной дате – 95-летию со дня рождения академика Валерия Шумакова.