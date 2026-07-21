Москва21 июл Вести.В Москве начали рассматривать дело израильтянина, который покупал людей, чтобы пересадить их органы другим. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд города Москвы 21 июля 2026 года приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Израиля Вольфмана Бориса, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 127.1 и пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ говорится в сообщении

По данным следствия, Вольфман, будучи участником организованной группы, купил граждан России и транспортировал их в клинику "Медикус" в Косово, в которой проводили незаконные операции по пересадке почек. В итоге донорам был причинен тяжкий вред здоровью из-за удаления жизненно важного органа.

Отмечается, что жертвы подыскивались посредством объявлений в интернете.