Свиная почка впервые прижилась у человека более чем на 9 месяцев

Свиная почка спасла жизнь больному гипертонией и диабетом американцу Свиная почка впервые прижилась у человека более чем на 9 месяцев

Москва4 сен Вести.Больной из США с пересаженной генетически модифицированной свиной почкой прожил рекордные девять месяцев, а затем успешно получил донорский орган от человека. Сообщение об этом предоставила газета The New York Times.

66-летний Тим Эндрюс собрал убойное комбо – гипертонию, диабет и редкую группу крови. Диабет поспособствовал развитию терминальной стадии почечной недостаточности. Шанс на спасение в виде человеческого органа был для Эндрюса мизерным, тогда врачи приняли решение пересадить ему орган от генетически модифицированной свиньи.

Чтобы почка работала должным образом и не отторгалась, ее геном подвергли 69 правкам. Решение оказалось настолько успешным, что мужчина смог выжить и даже вести вполне активный образ жизни. К моменту, когда орган животного все-таки начал давать сбой, для Тима отыскали человеческого донора.

О перспективах пересадки почек свиней человеку в РФ ранее в интервью "Вести" рассказал трансплантации НИИ урологии и интервенционной радиологии – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Сергей Арзуманов.