Москва21 авг Вести.В зоопарке Честера 4,5-метровому сетчатому питону по кличке Джоди Фостер провели инновационное лечение рака, которое обычно применяют у людей. Змея весом около 50 кг стала, предположительно, первой в мире, прошедшей электрохимиотерапию, сообщает газета The Guardian.

Сотрудники заметили проблемы со здоровьем, когда 23-летний питон стал меньше есть и чаще отдыхать. У Джоди выявили фибросаркому – злокачественную опухоль челюсти. Ее удалили хирургически, но позже опухоль вернулась и начала поражать челюстную кость.

Ветеринар Иэн Эшпол пояснил, что одной операции было недостаточно, поскекольку опухоль мешала змее есть, и специалисты опасались потерять животное. Поэтому они вместе с онкологами адаптировали электрохимиотерапию для питона.

Из-за размеров Джоди для процедуры пришлось соединить два хирургических стола. Змею ввели в наркоз в ее вольере, затем перенесли в ветцентр. Операция длилась около 90 минут: ветеринары удалили опухоль и часть пораженной кости, после чего обработали оставшиеся раковые клетки электрохимиотерапией.

Метод сочетает противоопухолевый препарат блеомицин с контролируемыми электрическими импульсами, которые помогают лекарству проникать в раковые клетки.

Через несколько месяцев после лечения Джоди снова нормально питается и ведет себя активно. Последняя проверка не выявила признаков рецидива. Специалисты планируют опубликовать детали процедуры, чтобы этим опытом могли воспользоваться ветеринары по всему миру.

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