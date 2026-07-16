В Сочи ищут свидетелей падения мужчины в аэропорту

Родственники упавшего в аэропорту Сочи мужчины ищут свидетелей происшествия В Сочи ищут свидетелей падения мужчины в аэропорту

Москва16 июл Вести.Родственница мужчины, упавшего в аэропорту Сочи и оказавшегося в реанимации без сознания, ищет очевидцев происшествия, сообщает Telegram-канал "ЧП Сочи".

Мужчина приехал в Сочи на работу и оказался госпитализированным в больницу.

По словам женщины, медики сообщили лишь, что пациент поступил из аэропорта, упал с высоты 10 метров. Где именно произошел инцидент и при каких обстоятельствах — семье до сих пор неизвестно говорится в сообщении

На данный момент мужчина не пришел в сознание, у него множественные переломы и тяжелая травма головы.

Родственники утверждают, что им не предоставили ни записи с камер видеонаблюдения, ни другие материалы происшествия.