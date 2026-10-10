Москва10 окт Вести.Постоянное сидение в телефонах засоряет людям голову ненужной и вредной информацией, а также ведет к разобщенности и выхолащиванию. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Врач выступил с критикой современного общества, в котором "каждый сам по себе" и "закрылся в своей коробочке". Мясников напомнил, что человек – социальное существо и может выживать только вместе с другими.

Он сидит [один и в телефоне], и ему в голову из экрана заходит масса ненужной, вредной, бессмысленной, вредящей ему информации. Там есть полезная информация. Но полезную информацию, поверьте мне, человек не сидит, не читает по 12 часов в сутки. Мы же это все видим. Люди сидят за столом, все в телефонах, я сам, к сожалению, такой. Это даже не разобщенность, это какое-то выхолащивание людей заявил Мясников

Он предложил отправить любителей смартфонов в тайгу, чтобы отучить их от вредной привычки.

Ты возьми этих людей, которые сидят в телефонах, отправь в тайгу сегодняшнюю, где медведи сейчас просто безумствуют. Они сразу про телефоны забудут. Этот сломает ногу, этого понесет. А не понесет — неизвестно, что будет. Он в тайге-то один не выживет. … Мир изменился. Он стал жестким, и он провоцирует, что якобы "каждый за себя". А каждый за себя ничего не может сделать. Как каждый за себя, ты попадаешь в объятия этого чуждого влияния, которое тебе вкладывается. Да, каждый умирает в одиночку, это правда. Но один начинает умирать значительно раньше. Он уже сейчас умер. А что у него в жизни? Вот он так и просидит [в телефоне] оставшийся [один], пока его удар не хватит отметил врач

Мясников добавил, что ему ближе философия "один за всех, и все за одного".

Ранее он призвал россиян жить ярче и интереснее. Необходимо ценить каждую секунду своей жизни, так как она скоротечна, заявил Александр Мясников.