Доктор Мясников назвал последствия "залипания" в телефоне с наклоненной головой Доктор Мясников: просмотр гаджета с наклоненной головой повышает нагрузку на шею

Москва3 окт Вести."Залипание" в гаджетах с наклоненной головой повышает нагрузку на шею, вредит осанке и вызывает цервикогенную головную боль. Об этом ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Цервикогенная головная боль – это вызванная повреждениями, травмами и патологиями шейного отдела позвоночника боль, которая передается в область головы.

В итоге идет нагрузка на шею. Отсюда возникает что?... Цервикогенная головная боль, потому что мышцы постоянно в напряжении, а [происходит именно] головная боль "напряжения"… то есть это напряженные мышцы, фасции, связки. Из-за этой нашей привычки у нас уже есть такая целая порода молодых людей, которые держат голову [не прямо] пояснил Мясников

Он отметил: когда человек держит голову прямо, нагрузку на позвоночник идет осевая – вертикальное давление.

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