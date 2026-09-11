Москва11 сен Вести.Вес школьного рюкзака вместе с содержимым не должен превышать 10-15% от массы тела школьника: более тяжелый ранец может создать риски нарушения осанки, сообщил ТАСС со ссылкой на замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ, врача по лечебной физкультуре, доктора медицинских наук Инессу Якимович.

Тяжелый рюкзак является доказанным фактором риска и может спровоцировать нарушения осанки у школьников, особенно при ежедневном неправильном использовании… Его вес вместе с содержимым не должен превышать 10-15% от массы тела школьника, а тяжелые предметы следует укладывать ближе к спине для равномерного распределения нагрузки отметила врач

Она также уточнила, что вес пустого портфеля не должен превышать 700 грамм для учеников начальных классов и 1 кг – для средних и старших школьников.

По словам Якимович, когда у ребенка тяжелый рюкзак, он, чтобы удержать равновесие и не упасть, вынужден для компенсации наклонить туловище вперед, запрокинуть голову назад, чтобы смотреть прямо. Таким образом формируется сколиоз, в шейно-воротниковой области, а также области спины и передней части грудной клетки повышается мышечный тонус.