Москва31 авг Вести.Вес полностью собранного школьного рюкзака не должен превышать 10% массы тела ребенка. Такой показатель в беседе с RT назвал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

По его словам, рассчитывать допустимый вес рюкзака следует, исходя из массы конкретного ребенка, а не его возраста или класса.

Если школьник весит 25 кг, его рюкзак желательно удерживать в пределах 2,5 кг. Для ребенка весом 35 кг допустимая нагрузка составит около 3,5 кг, а для подростка весом 50 кг – около 5 кг сказал врач

Саутенко отметил, что при чрезмерной нагрузке ребенок вынужденно меняет положение тела – выдвигает голову вперед, округляет плечи и наклоняет корпус, чтобы сохранить равновесие.

При регулярном ношении тяжелого рюкзака мышцы спины и плечевого пояса могут испытывать постоянное перенапряжение. Это, по словам Саутенко, способно сопровождаться усталостью, болезненными ощущениями в области шеи и спины и дискомфортом после занятий или длительной ходьбы.

Врач также обратил внимание на правильный выбор и использование рюкзака. Он должен соответствовать росту ребенка, плотно прилегать к спине и иметь широкие регулируемые лямки.

Носить рюкзак рекомендуется на двух плечах. По словам Саутенко, переноска его на одном плече приводит к неравномерному распределению нагрузки и заставляет мышцы работать асимметрично.

Тяжелые учебники и папки лучше размещать ближе к спинке рюкзака. Это помогает сохранить более естественное положение тела во время ходьбы заключил врач

Ранее "Известия" со ссылкой на исследования сообщили, что начало учебного года для российских школьников сопровождается апатией, беспокойством за экзамены и адаптацию в классе.