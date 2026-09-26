Москва26 сен Вести.Основным способом борьбы с ленью является прекращение откладывания дел на потом. Таким советом с ИС "Вести" поделился врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников.

Он добавил, что окружающие люди часто будут советовать отдохнуть побольше, что часто является вредным советом. Мясников также предостерег от того, чтобы "слушать свое тело", поскольку наш организм чаще выберет отдых, а не работу.

Иногда бывает, что ты можешь и день тренировки потерять. И что-то не сделать просто потому, что ты ощущаешь: "Ой, мне надо отдохнуть". Но это очень обманчиво. А тебя все жалеют. "Сашенька, отдохни, пожалуйста. Александр Евгеньевич, вы так тяжело работаете"... Да не надо мне отдыхать. Вот еще: "Слушай свое тело". Я буду слушать свое тело, я вообще вставать не буду, я буду лежать с вытянутыми ногами и ничего не делать рассказал Мясников

Он обратил внимание, что настроения на работу может и не быть.

Мое тело говорит только одно: "Не трогай меня. Не трогай, все болит". Да, болит. ... У вас нет другого пути. Настроения нет. А я что-то не помню, а когда у меня было настроение поработать. Потренироваться есть настроение. Когда? Вечером я говорю: "Завтра я проснусь, я буду тренироваться". Я просыпаюсь, а у меня нет настроения. И вот это "начну с понедельника", а даже разбирать не буду, ... "полежу 5 минут". Вот мой совет: проснулся, встань. Вот чего ты лежишь? …Ты уже не спишь, ты только лежишь и мучаешься привел примеры разных отговорок Мясников

Он заявил, что мышление в стиле "я еще успею", приводит к бессмысленному прожиганию жизни.

Вот это "еще успею" - это ты прожигаешь жизнь зря. Ты думаешь, ты откладываешь, откладываешь, откладываешь. И ты никогда не сделаешь. Это "еще успею" - это значит никогда заявил Мясников

Ранее Мясников поделился информацией о перспективном препарате для борьбы с алкоголизмом. Он рассказал о таблетках, содержащих метадоксин, который влияет на механизмы влечения к спиртным напиткам.