Москва10 окт Вести.С конца сентября город Абаза в Хакасии оказался буквально в медвежьей осаде. Выходы хищников к людям фиксируются каждый день с разных сторон населенного пункта. На защиту города встали охотники и представители различных ведомств, местные жители закупили средства самообороны от хищников и по возможности стараются не выходить из дома. О том, как сегодня проходит повседневная жизнь в Абазе, горожане рассказали специально для ИС "Вести".

Сторож яблоневого сада Валерий Козлов живет рядом с лесом, от ареала обитания диких хищников его защищает только деревянный покосившийся забор с уже заделанными дырами, появившимися от посягательств медведей. Говоря о нашествии хищников, мужчина животных не осуждает, предполагая, что могло послужить причиной активных выходов медведей к людям.

В город они пришли, их становится большое количество. Но медведь – зверь территориальный, у них своя территория. И, видимо, в лесу у них места не стало совсем, и они поползли сюда от безвыходности. Невыгодно стало охотникам этим заниматься. Я слышал, 15 тысяч [рублей] стоят путевки на одного медведя, на один месяц она дается. Даже если ты медведя этого не убиваешь, эта путевка сгорает у тебя рассказал он

Местная жительница Алена Молоткова проживает в городе с двумя малолетними детьми, которых не отпускает гулять на улицу, и сама по возможности старается лишний раз из дома не выходить. Для дополнительной безопасности купила средства для самообороны, добавила она.

С маленькой я не выхожу вообще. Старшего, вот, выпускаю, когда сама иду собак кормить или хозяйством [занимаюсь], и все. А так нет, мы дома. Это страшно. Вы что, какая улица может быть? Мы уже с подружкой приобрели бомбочки, если они полезут в ограду… В том году такого не было, чтобы такое нашествие было – выход [медведей] именно к домам, по улицам не расхаживали рассказала женщина

Сергей Томояков, директор Единой дежурно-диспетчерской службы города Абазы, один из тех людей, которому местные жители сообщают о фактах прихода медведей. По ночам мужчина сам с карабином в руках выходит на охоту.

Им некуда идти, их очень много, и они хотят занять нашу территорию, они планируют тут жить. Они в черте города в прошлом году берлоги себе копали… Если [медведь] раненый, он на адреналине и не чувствует боли, он может пробежать с прострелянными внутренними органами еще не один десяток метров, при этом сломав все на своем пути, уничтожив сообщил Томояков

Ранее заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик рассказал, что город Абаза попал в медвежью осаду. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность на улицах и не посещать лес.