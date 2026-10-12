В Хакасии ликвидировали 216 медведей, вышедших к людям Более 215 бурых медведей ликвидировали в Республике Хакасия

Москва12 окт Вести.В Хакасии в рамках регулирования численности ликвидировали более 215 бурых медведей. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии республики в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что за выходные пришлось обезвредить девять потенциально опасных особей. Хищников добыли в окрестностях Абазы и Саяногорска, а также в Аскизском, Усть-Абаканском, Ширинском районах.

По состоянию на 12 октября текущего года в Хакасии обезвредили 216 особей бурого медведя.

Всего по состоянию на 12.10.2026 в рамках регулирования численности в Хакасии обезврежено 216 особей бурого медведя говорится в публикации

Из-за выхода хищников к населенным пунктам на всей территории республики продолжает действовать режим повышенной опасности.

Под особым наблюдением - Абаза, Саяногорск и их окрестности, где медведи появляются чаще всего, а также Аскизский, Бейский, Таштыпский и Ширинский районы. Бригады, в которые входят опытные охотники, государственные инспекторы и сотрудники силовых структур, при необходимости несут круглосуточное дежурство. Каждое сообщение от жителей проверяют без промедления.

При выходе бурого медведя к населенному пункту нужно немедленно звонить по номеру экстренных служб 112 или в единую дежурную диспетчерскую службу.