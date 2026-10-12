В Красноярском крае сохраняется опасность встреч с медведями, добыто 982 хищника

"Опасность выхода медведей": в Красноярском крае ликвидировали 982 особи В Красноярском крае сохраняется опасность встреч с медведями, добыто 982 хищника

Москва12 окт Вести.На отдельных территориях Красноярского края сохраняется опасность выхода медведей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона в мессенджере MAX.

По состоянию на 12 октября в рамках мероприятий по регулированию численности добыто 982 бурого медведя.

Будьте осторожны. Сохраняется опасность выхода медведей на определенных территориях региона отмечается в сообщении

Жителям рекомендуется не выходить в лес. При случае встречи с хищником следует сообщить по телефонам 112 и 102.