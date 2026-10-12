Москва12 октВести.На отдельных территориях Красноярского края сохраняется опасность выхода медведей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса региона в мессенджере MAX.
По состоянию на 12 октября в рамках мероприятий по регулированию численности добыто 982 бурого медведя.
Будьте осторожны. Сохраняется опасность выхода медведей на определенных территориях регионаотмечается в сообщении
Жителям рекомендуется не выходить в лес. При случае встречи с хищником следует сообщить по телефонам 112 и 102.