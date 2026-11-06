Москва6 нояВести.Особь одного бурого медведя ликвидирована в Хакасии за неделю в рамках регулирования численности, активность хищников заметно снизилась. Об этом сообщили в Минприроды республики.
За текущую неделю в рамках мероприятий по регулированию численности обезврежена 1 особь бурого медведя в Ширинском районеговорится в сообщении
Всего, по данным на 6 ноября, в Хакасии ликвидировано 244 потенциально опасных особи медведя.
В целом по республике активность бурых медведей снижается, добавили в Минприроды, отметив, что режим повышенной готовности все еще сохраняется.