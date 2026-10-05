Более 180 бурых медведей ликвидированы в Якутии В Якутии ликвидировали 188 опасных бурых медведей

Москва5 окт Вести.В Якутии в рамках регулирования численности бурых медведей специалисты ликвидировали 188 особей. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

На сегодняшний день в рамках принятых мер добыто 188 бурых медведей, представлявших реальную опасность для населения говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX

Отмечается, что всего по состоянию на 5 октября было вынесено 345 подобных решений, которые касаются 620 зверей.

Ранее стало известно, что за последние годы популяция бурых медведей в России увеличилась в 2,3 раза, в 2026-м их насчитывается около 308 тысяч.