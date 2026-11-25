Почти 150 медведей отстрелили в Ханты-Мансийском округе в целях безопасности В Ханты-Мансийском округе в целях безопасности отстрелили 145 медведей

Москва25 ноя Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в текущем году властями в целях безопасности было принято решение об отстреле 145 бурых медведей, которые выходили в населенные пункты и представляли угрозу для населения. Об этом сообщил в департамент недропользования и природных ресурсов региона.

В 2026 году Депнедра и природных ресурсов Югры принято 145 решений о регулировании численности бурых медведей из-за их появления в населенных пунктах и рядом с ними (данные на 24 ноября 2026 года) уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В департаменте также проинформировали, что Минприроды России выпустило серию приказов, которые меняют регулирование добычи бурого медведя. С 27 ноября 2026 года эти животные исключаются из перечня охотничьих ресурсов, добыча которых ведется по лимитам.