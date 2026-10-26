Почти 240 потенциально опасных медведей обезвредили в Хакасии с конца лета

В Хакасии с конца лета ликвидировали 239 опасных медведей Почти 240 потенциально опасных медведей обезвредили в Хакасии с конца лета

Москва26 окт Вести.С конца лета в Хакасии ликвидировали 239 медведей, представлявших угрозу для людей. Так в регионе регулируют численность хищников. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии республики в социальной сети "ВКонтакте".

В ведомстве отметили, что жители стали заметно реже жаловаться на выход медведей к населенным пунктам. При этом охотники и инспекторы по-прежнему оперативно выезжают по каждому сигналу.

В минувшие выходные добыча медведей не велась, подчеркнули в минприроды.

На минувших выходных в Хакасии в рамках регулирования численности бурые медведи не добывались... Всего с конца лета в Хакасии в рамках регулирования численности обезврежено 239 потенциально опасных особей бурого медведя говорится в публикации

В Хакасии по-прежнему действует режим повышенной готовности.