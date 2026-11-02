Активность медведей в Хакасии снизилась В Хакасии отметили снижение активности медведей

Москва2 ноя Вести.Ситуация с выходом бурых медведей к населенным пунктам в Хакасии стабилизируется, активность хищников заметно снизилась. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Вместе с тем в Хакасии сохраняется режим повышенной готовности.

Ситуация с выходом бурых медведей к населенным пунктам в Хакасии стабилизируется, активность диких животных продолжает снижаться. За минувшие выходные в рамках мероприятий по регулированию численности бурые медведи не добывались говорится в сообщении

Всего, последним данным, на территории республики ликвидированы 243 особи медведя.

По прогнозам специалистов, к середине ноября бурые медведи должны залечь в спячку.