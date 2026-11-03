В Бурятии за неделю зафиксированы 25 выездов на вызовы о медведях

Активность медведей: в Бурятии специалисты 25 раз за неделю выезжали на вызовы В Бурятии за неделю зафиксированы 25 выездов на вызовы о медведях

Москва3 ноя Вести.В Бурятии сохраняется активность медведей — за неделю специалисты 25 раз выезжали на вызовы о хищниках. Об этом сообщил Бурприроднадзор.

25 выездов за неделю: госохотинспекторы Бурприроднадзора и охотники продолжают патрулировать территорию … Сохраняется активность медведей. Продолжают поступать сообщения о выходе медведей в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском, Селенгинском, Закаменском и Джидинском районах, а также Муйском муниципальном округе говорится в сообщении, опубликованном в канале службы в мессенджере МАХ

Отмечается, что в отношении хищников, представлявших угрозу жизни и здоровью людей, принимаются меры по регулированию. За весь период активности отрегулировано 507 особей медведя.

Граждан также предупредили, что процесс залегания медведей в спячку идет постепенно и может растянуться до середины ноября — начала декабря. В связи с этим сохраняются риски встречи с ними — необходимо быть предельно осторожными при нахождении вблизи лесных массивов.

В начале октября ИС "Вести" опубликовала материал о популяции бурых медведей в России, недавних нападениях хищников и о том, как спастись при встрече с ними.

Ранее доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев поделился мнением, что предстоящей зимой в Сибири стоит ожидать массового появления медведей-шатунов, поскольку они могут не впасть в спячку из-за недостаточной толщины набранного жира.