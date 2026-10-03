Москва3 окт Вести.Город Абаза в Хакасии подвергся наплыву медведей. Из-за угрозы нападения дикого зверя снижается и туристический поток. Об этом ИС "Вести" рассказала фермер, хозяйка агроусадьбы Дарья Аржакова.

Территория агроусадьбы огорожена и домики закрыты, однако люди все равно не хотят рисковать и отказываются от поездок, отметила предприниматель.

Люди боятся ехать. То есть они слышат, что Абаза наполнена медведями. ... Поэтому у меня очень было много отказов. То есть люди сначала забронировали [жилье] заранее, а потом очень много отмен [было] именно из-за того, что они боятся медведей, они боятся приезжать сюда к нам, на территорию даже. Хотя домики закрыты, территория огорожена, а вот этот страх все равно оказывается сильнее, и они не едут рассказала Аржакова

Из-за угрозы нападения диких зверей удар пришелся не только по туристической отрасли, но и по производству чая из сибирских трав. В текущем году собирать ягоды и травы стало опасно, подчеркнула фермер.

Сначала я ходила с собакой, а потом уже стало и с собакой вдвоем ходить страшно. И поэтому мы были вынуждены прекратить заранее сбор. Например, я осталась вообще без сбора калины, рябины. То есть все ягоды, которые нужно собирать сейчас, ... я заготовить не смогла поделилась она

23 сентября региональное Минприроды сообщило, что на территории Хакасии в рамках урегулирования численности медведей ликвидировали 125 особей. Из них 41 зверь обезврежен в Абазе.

Ранее эксперты привели свои мнения по поводу того, почему медведи в России стали чаще нападать на людей. Так, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии позвоночных биологического факультета МГУ Елена Литвинова указала, что в настоящее время мало диких яблок, рябины, грибов, поэтому медведям не хватает еды. В свою очередь академический эколог, член экспертного совета Президентского фонда природы Артем Акшинцев связал нападения медведей с бесконтрольной добычей икры человеком, которая привела к ее дефициту.