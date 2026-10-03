Медвежья осада: хищники "взяли в кольцо" город в Хакасии Глава Абазы Филимонова рассказала, как город спасали из медвежьей осады

Москва3 окт Вести.23 сентября в городе Абаза в Хакасии выдалась тревожная ночь – город оказался фактически в медвежьей осаде, выходы зверей фиксировались со всех сторон. Какие меры принимались, чтобы защитить жителей, рассказала ИС "Вести" глава городской администрации Валентина Филимонова.

Он сообщила, что такая ситуация в населенном пункте произошла впервые.

Разом 10 медведей вышли… Разом! Фактически в каждой черте нашего города. То есть в одном месте, в другом, на дачах вышел, в районе градообразующего предприятия, в районе острова, в районе бора городского, в районе моста вышли. Просто, получается, взяли в кольцо сказала Филимонова

Реакция последовала незамедлительно: в осажденном городе собрали оперативный штаб, а его участники вооружились, чтобы жизнь в Абазе могла и дальше идти своим чередом. По словам Филимоновой, эти люди трудятся добросовестно, стремясь сохранить в городе спокойствие, и осознают, что стоит им опустить руки - и положение может стать непростым.

На выход диких зверей откликнулись и республиканские власти: они оперативно приняли нужные решения и увеличили срок действия лицензии на добычу медведя.

Сейчас республика приняла меры по увеличению временного режима лицензии. То есть раньше она была короткой, на месяц, а сейчас продлили. Это уже хорошо отметила глава города

Кроме того, Филимонова указала на необходимость учредить премию за добытого зверя - по ее убеждению, это облегчит задачу по регулированию выхода медведей к людям. Охотникам, пояснила она, требуется материальная поддержка: обеспечение бензином, оперативное получение лицензии на регулирование численности медведя и оплата госпошлин. Организационные вопросы администрация готова взять на себя.

Ранее заместитель главы Хакасии Дмитрий Бученик рассказал, что города Абаза попал в "медвежью осаду". Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность на улицах и не посещать лес.