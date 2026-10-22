Москва22 октВести.Медведь, которого заметили возле детского сада в селе Белый Яр в Хакасии, оказался крупной собакой. Об этом заявила глава Алтайского района Ирина Войнова.
Отбросить панику. Это был не медведь, а собака. Очень крупная, местные знают этого огромного псанаписала она в мессенджере МАХ
Хакасия является одним из регионов, где в текущем сезоне фиксируется повышенная активность лесных хищников. Так, глава администрации Абазы Валентина Филимонова рассказала информационной службе "Вести", что 23 сентября город фактически оказался в медвежьей осаде.