Замеченный у детского сада в Хакасии медведь оказался крупной собакой

"Отбросить панику": в Хакасии опровергли появление медведя возле детского сада Замеченный у детского сада в Хакасии медведь оказался крупной собакой

Москва22 окт Вести.Медведь, которого заметили возле детского сада в селе Белый Яр в Хакасии, оказался крупной собакой. Об этом заявила глава Алтайского района Ирина Войнова.

Отбросить панику. Это был не медведь, а собака. Очень крупная, местные знают этого огромного пса написала она в мессенджере МАХ

Хакасия является одним из регионов, где в текущем сезоне фиксируется повышенная активность лесных хищников. Так, глава администрации Абазы Валентина Филимонова рассказала информационной службе "Вести", что 23 сентября город фактически оказался в медвежьей осаде.