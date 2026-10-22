Власти района в Хакасии предупредили жителей о гулявшем около детсада медведе

В Хакасии возле детского сада заметили медведя Власти района в Хакасии предупредили жителей о гулявшем около детсада медведе

Москва22 окт Вести.Бурого медведя заметили в районе детского сада в селе Белый Яр Алтайского района Хакасии, сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава муниципалитета Ирина Войнова.

В районе нового детского сада "Огонек" в Белом Яре был замечен медведь. Прошу всех сохранять спокойствие - ситуация уже под контролем написала чиновница

Она призвала жителей, на время исключить прогулки, быть на связи со школьниками. Войнова добавила, что на место выехали специалисты, они ведут поиск зверя.