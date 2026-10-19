Москва19 октВести.19 октября в городе Корсакове Сахалинской области очевидцы заметили медведя. Об этом сообщила администрация города.
Сегодня, 19 октября, в районе Корсакова, переулка Нагорный, 22, был замечен медведьотметила администрация города в мессенджере МАХ
Жителей города просят при обнаружении опасного хищника или его следов оперативно звонить в единую диспетчерскую службу, полицию и на номер экстренной помощи 112.
Сахалинская область – одна из самых больших по популяции медведей в России. По данным регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства, в 2026 году в регионе насчитывается более 4 тысяч бурых медведей.