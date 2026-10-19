В городе Корсакове Сахалинской области был замечен медведь

Жителей города Корсакова призвали быть осторожными из-за выхода медведя В городе Корсакове Сахалинской области был замечен медведь

Москва19 окт Вести.19 октября в городе Корсакове Сахалинской области очевидцы заметили медведя. Об этом сообщила администрация города.

Сегодня, 19 октября, в районе Корсакова, переулка Нагорный, 22, был замечен медведь отметила администрация города в мессенджере МАХ

Жителей города просят при обнаружении опасного хищника или его следов оперативно звонить в единую диспетчерскую службу, полицию и на номер экстренной помощи 112.

Сахалинская область – одна из самых больших по популяции медведей в России. По данным регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства, в 2026 году в регионе насчитывается более 4 тысяч бурых медведей.