Медведь вышел на смотровую площадку города Томари на Сахалине

На смотровой площадке города Томари на Сахалине заметили медведя Медведь вышел на смотровую площадку города Томари на Сахалине

Москва28 окт Вести.В городе Томари на Сахалине на смотровой площадке замечен медведь, местных жителей просят отказаться от прогулок. Об этом сообщила администрация округа.

Уважаемые жители, в районе смотровой площадки в г. Томари замечен медведь. Будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районе говорится в канале администрации на платформе MAX

Власти также рекомендовали горожанам в случае появления хищника немедленно обращаться Единую дежурную диспетчерскую службу, полицию или по единому телефону экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что в середине октября три бурых медведя были ликвидированы за два дня в населенных пунктах Томаринского района.