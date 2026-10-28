Москва28 октВести.В городе Томари на Сахалине на смотровой площадке замечен медведь, местных жителей просят отказаться от прогулок. Об этом сообщила администрация округа.
Уважаемые жители, в районе смотровой площадки в г. Томари замечен медведь. Будьте осторожны и воздержитесь от прогулок в этом районеговорится в канале администрации на платформе MAX
Власти также рекомендовали горожанам в случае появления хищника немедленно обращаться Единую дежурную диспетчерскую службу, полицию или по единому телефону экстренных служб 112.
Ранее сообщалось, что в середине октября три бурых медведя были ликвидированы за два дня в населенных пунктах Томаринского района.